”Trump är en rasist och en lurendrejare”

”Han ljuger för att korta sin fängelsetid”, skrev Trump på Twitter före utfrågningen sedan detaljer om vad Cohen skulle säga läckt ut.

Flera amerikanska medier hade redan tidigare tagit del av vad Cohen skulle säga under onsdagens vittnesmål. Efter en dispyt om utfrågningen skulle uppskjutas inleddes den till slut på utsatt tid.

Cohen vittnade bakom stängda dörrar i tisdags. Under torsdagen kommer han också att vittna bakom stängda dörrar.

Trumps ex-advokat gav exempel på varför han anser att presidenten är rasist.

– Han bad mig nämna ett enda land, styrt av en svart människa, som inte är ett skithål, sade Cohen.

Cohen säger att Trump aldrig förväntade sig att vinna presidentvalet utan bara såg det som en enorm kampanj för att stärka sitt varumärke.

– Han har inget intresse av att hjälpa den här nationen.

Trumps advokat säger att han lärt känna Trump väl under åren som han arbetade med honom, och att Trump beordrat honom att ljuga.

– Sedan han blev president har han blivit den värsta versionen av sig själv.

Några timmar efter att vittnesmålet på förhand nått pressen skrev Donald Trump på Twitter att Michael Cohen bara var en av flera advokater som han anlitat och att Cohen hade flera andra klienter.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!