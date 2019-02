Ministern kritiserar Swedbanks styrelse

– Det är ju oroande. Jag tycker att det viktigaste man kan göra är att vara öppen med all information man har, säger Per Bolund.



”Oroande” säger du om styrelsens agerande. Vad menar du?



– Jag tror att i ett sådant här läge, när det finns stora och viktiga frågetecken resta, då är det viktigaste man kan göra från styrelsen och ledningens sida att så snabbt som möjligt försöka ge ett svar på de frågor som kommer upp. Att då svara med en ganska bred tystnad tror jag är fel väg att gå.



Styrelsen roll handlar om de stora övergripande frågorna om hur banken ska skötas. Och Ekot har vid ett flertal tillfällen begärt att få träffa någon i styrelsen, men fått nej.



Finansmarknadsminister Per Bolund har också reagerat på den kritik som riktats mot Finansinspektionen. Enligt Svenska Dagbladet pekades ett av de misstänkta fallen av penningtvätt, den ryska koljätten Carbo One, ut redan för två år sedan av utredare på inspektionen.



Men ledningen avstod från sanktioner och la ned utredningen – först efter avslöjandena i Uppdrag Granskning agerade inspektionen, skriver tidningen.



Per Bolund vill i dag inte svara på om också Finansinspektionens agerande behöver utredas. Men han har nu kallat till sig inspektionens generaldirektör till ett möte i nästa vecka.



– Jag vill först höra vad generaldirektören och hur han ser på den kritiken som har kommit och också höra om han har förslag på hur verksamheten kan förbättras. Sedan har jag bättre möjligheter att kommentera om det gått till på bästa sätt eller inte, men jag har stort förtroende för myndigheten och vet att de förstärkt sitt arbete kraftigt. De har också fått betydligt striktare lagstiftning att arbeta med.