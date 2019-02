FN anklagar Israel för civila dödsoffer

FN-utredarna menar att israeliska soldater medvetet sköt mot civila, barn, journalister och sjukvårdare i Gaza under demonstrationerna som under 2018 hölls under namnet ”Den stora återvändarmarschen”.

Av de 183 som dödades mellan 30 mars och sista december förra året var 35 barn. De allra flesta som dödades var också obeväpnade.



– Kommissionen har rimliga skäl att tro att israeliska säkerhetsstyrkor begick allvarliga överträdelser mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag. Det sa utredningskommissionens ordförande Santiago Canton.

FN-kommissionen vill att materialet man samlat in ska skickas till den internationella brottmålsdomstolen i Haag och att FN:s medlemsländer överväger individuella sanktioner, som reseförbud och frysta tillgångar för dem som kan identifieras som ansvariga.

Men kommissionens slutsatser möter hård kritik i Israel.



Premiärminister Benjamin Netanyahu säger att Israel rakt av avfärdar rapporten och att kommissionen slagit nytt rekord i hyckleri och lögner byggda av ett ”maniskt Israelhat”.



Han tillade att Israel kommer att fortsätta försvara sina medborgare och sin suveränitet med våld från attacker från Hamas och Iranstödda terrororganisationer.



Israels utrikesminister kallade rapporten ”fientlig, lögnaktig och partisk”.