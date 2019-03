Häktad misstänks ha spionerat på exiliranier

45-åringen häktades på sannolika skäl.

Enligt Ekots källa har mannen dubbelt medborgarskap, det ena svenskt och det andra irakiskt.

– Han är misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person under tidsperioden april-september 2018, i Stockholmsområdet. Han blir anhållen i sin frånvaro av mig i måndags och greps i onsdags, säger Hans-Jörgen Hanström åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål.

Mannen greps i onsdags under lugna omständigheter, enligt Säpo.

Han häktades i dag men nekar till brott.

Han har varit bosatt i Sverige sedan åtminstone 2013 då han enligt handlingar från Förvaltningsrätten i Stockholm nekades försörjningsstöd – bland annat för att han inte gick att nå, då han saknade adress och inte hade angett kontaktuppgifter.

Det är oklart hur länge mannen ska ha bedrivit flyktingspionage. Ekot erfar dock att han intresserat sig mycket för flyktingar som kommer till Sverige och att han ständigt söker kontakt bland invandrade grupper.

Varken Säpo eller åklagaren vill kommentera vilken eller vilka grupper som mannen misstänks ha spionerat på. Ekots källor uppger dock att 45-åringen specifikt spionerat på en grupp exiliranier. Det rör sig om den arabiska minoriteten Ahwazier som bor i Iran.

Och det är främst till Iran men öven Irak som mannen ska ha lämnat uppgifter om Ahwazier som är bosatta i Sverige.

Säpochefen Klas Friberg har tidigare pekat ut bland andra Iran för att bedriva underrättelseverksamhet och flyktingspionage på svensk mark.

I höstas greps en man med norskt medborgarskap i Göteborg. Han misstänkt för att ha planerat mord på exiliranier i Danmark. Exiliranier som tillhör samma minoritetsgrupp – alltså Ahwazi från Iran – som i det aktuella fallet här i Sverige.

Det handlar farmför allt om exiliranier som har kopplingar till gruppen ASMLA, Arab Struggle movement for the Liberation of Ahwaz