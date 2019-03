Utveckling av nya lavinprognoser bromsas

– Norge utvecklar intressant teknik, bland annat att använda satellitdata för att kunna observera laviner genom dåligt väder. En satellitradar som gör att vi kan se att prognosen är korrekt - hur många laviner det går under en snöstorm till exempel, säger Per-Olov Wikberg samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

– Det är verktyg som vi gärna vill utveckla här i Sverige också tillsammans med Norge, säger Per-Olov Wikberg.



Tusentals laviner uppskattas gå i de svenska fjällen varje år. De senaste tio åren har sex personer omkommit i lavinolyckor i Sverige, enligt siffror från Fjällsäkerhetsrådet.



Naturvårdsverket ansvarar för dagliga lavinprognoser som ger besökare i fjällen information om eventuell lavinfara. Prognoserna täcker i dag in sex områden, till exempel i delar av Jämtlandsfjällen som Åreområdet, samt längst i norr i Abisko/Riksgränsfjällen.



Men budgeten som riksdagen antog i december förra året innebär mindre pengar till Naturvårdsverket i år och arbetet med att utveckla lavinprognoserna har stannat av.



– Vi har inte de ekonomiska resurser att gå in i det projektet just nu. Så vi avvaktar just nu, säger Per-Olov Wikberg.



Hur mycket pengar handlar det om?



– Det är relativt små pengar, ungefär en halv till en miljon kronor vi skulle behöva för att kunna driva det här utvecklingsarbetet.



Tanken är också att utveckla fler prognosområden, men även det får vänta tills vidare.



– Det är några fler områden i Norrbottensfjällen och även Falafjällen till exempel. Där ser vi ett behov av lavinprognoser eftersom vi både har stora fjäll men framförallt väldigt mycket folk som rör sig i de områdena, säger Per-Olov Wikberg.