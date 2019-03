"Fattiga venezuelaner orkar inte att kämpa för frihet"

Den djupa ekonomiska krisen och missnöjet med president Nicolas Maduro är orsaken till denna exodus.



Vår migrationskorrespondent Alice Petrén har mött ungdomsledaren för Venezuelas stora oppositionsparti Voluntad Popular, Ana Karina Garcia, som lever i exil i Colombia och som försöker mobilisera motstånd mot Maduro:



– Venezuelaner som kommer hit till Colombia är så fattiga att de inte har tid och ork att kämpa för vårt lands frihet, säger Ana Karina Garcia. Hon leder ungdomsförbundet under Venezuelas oppositionsledare Juan Guaidó, som sedan de 23 januari kallas Venezuelas interimspresident.



USA, Sverige och ett femtiotal länder vill att han ersätter den nu sittande presidenten Nicolas Maduro, men det går trögt.



Det gör också den 27-åriga advokatens oppositionsarbete i exil här i Colombia. Här finns en miljon två hundra tusen venezuelanska flyktingar men just här är det svårt att mobilisera till motstånd.



– Hit till Colombia kommer de allra fattigaste i Venezuela. De vandrar hit till fots och för dem handlar allt om jobb och mat, säger ungdomsledaren.



Hon höll själv på att bli gripen för ett år sedan för sitt politiska arbete mot Maduro och flydde hit.



Hon tar emot i sin lägenhet, gardinerna är fördragna och hunden Cora skäller flitigt.



Ungdomsledarens bild är Venezuelas militär är splittrad, men att Maduro har satt lojala vänner på de högsta posterna, så det som kanske blir vändpunkten är att ekonomin rasar ihop totalt, säger hon.



– Inte ens svarta marknaden kommer att ha varor om gränserna är stängda och det inte finns bensin, menar hon.



Ana Karina Garcia ledde logistiken för att få in hjälpsändningar förra helgen, men de stoppades av Maduro.