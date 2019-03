VD Svenska Spel: Vi vill marknadsföra våra produkter

Nåt som VD, Patrik Hofbauer, motiverar så här i Ekots lördagsintervju:

– Ja vi lever på en konkurrensutsatt marknad och då vill vi också ha möjlighet att marknadsföra våra produkter och det är det vi har gjort under januari månad.

Vid årsskiftet avskaffades spelmonopolet. Idag konkurrerar statliga Svenska Spel med 70-tal privata spelbolag om spelarna. Reklamen är omfattande och det är just mängden spelreklam som fått många att reagera. Fast den tror Svenska spels VD Patrik Hofbauer kommer att minska - av sig själv.



– Den situation vi ser just nu, med de stora investeringarna, tror vi inte är hållbara över tid. Så jag tror att vi kommer att få se ett stort tryck det första halvåret, sen kommer det att lugna ner sig det andra halvåret. Och det blir per automatik så, för alla kommer inte att ha råd att lägga de enorma volymerna på reklam som man gör just nu.

Regeringen har givit branschen mars månad på sig att göra något åt marknadsföringen. Svenska Spels lösning på aggressiv marknadsföring är att införa en klassificering som tar hänsyn till dom risker spelen utgör, och att det ska vara styrande för hur mycket reklam man får göra.

– Att bli beroende av en triss-lott är väldigt sällsynt. Men i nätcasino är det en större risk. Och då kan man applicera en riskklassificering och då kan man hantera det problemet.