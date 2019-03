De gick vidare till finalen i årets Melodifestival

Anna Bergendahl fick sin revansch inför hemmapubliken och slog ut Melodifestivalsveteranen Andreas Johnson i en duell. Hon får sällskap av Arvingarna, Lisa Ajax och Nano.

Anna Bergendahl var favorittippad att gå till final redan första deltävlingen i Göteborg. Men då skickade tittarna i stället Mohombi och Wiktoria till Friends arena. Men i kväll fick hon revansch.

– Publiken var fantastisk och jag är så nöjd. Jag har vänner som kommer och tittar, det känns extra roligt, sade hon till TT.

Även bland spelbolagen var Anna Bergendahl favoriten. I Melodifestivalsklubbens publikundersökning var sångerskan i topp, liksom Arvingarna.

26 år efter vinsten med "Eloise" har Arvingarna ny vinstchans i Melodifestivalen. Kvartetten tog hem flest röster med sin "I do" i duellen mot Rebecka Karlsson.

Senast han var med i Melodifestivalen, 2017, fick Nano flest tittarröster i finalen men slutade på andraplats efter Robin Bengtsson, som fick flest röster av den internationella juryn.

Veckan innan Andra chansen fick Nano ett besked om att hans lillebror varit med om en trafikolycka och var allvarligt skadad. Han framförde "Chasing rivers" och lämnade scenen med orden:

– Jag älskar dig lillebror.

Nano ställde in intervjuer och annat som hade att göra med hans deltagande i Melodifestivalen när han fick beskedet om broderns olycka, men valde ändå att delta i Andra chansen.

Kvällens program inleddes med ett medleynummer där Sarah Dawn Finer och Kodjo Akolor visade upp både sång- och dansfärdigheter. Bland annat sjöng de delar av Bruno Mars "Uptown funk" och "Get on up" av James Brown.

– Det här är Andra chansen. Vi måste liva upp det här lite, sade Finer till publikens jubel.

Varken Marika Carlsson och Eric Saade var på plats för kvällens program, utan återvänder först till finalen nästa vecka.

– Inte för att jag är van vid att gå direkt till final, men jag kan inte göra Andra chansen, sade Eric Saade i en sketch innan showen började.

En av kvällens mindre lyckade moment var att publiken på arenan inte fick något ljud under 17 minuter av programmet, vilket dock inte påverkade tv-sändningen, meddelade Sarah Dawn Finer.

Mer lyckat var att Johnny Logan dök upp och framförde "Hold me now" tillägnad Kodjo Akolors mamma, som satt i publiken. Därefter uppträdde Måns Zelmerlöv och Johanna "Dotter" Jansson med låten "Walk with me"

Finalen hålls på Friends arena i Stockholm den 9 mars.