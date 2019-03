Flygutredare kan sitta på dubbla stolar

Under måndagen presenterade regeringens utredare Maria Wetterstrand sina förslag kring hur framtidens flygbränsle ska bli grönare. Hon vill att alla flygplan som har tankats på en svensk flygplats ska ha biodrivmedel i tanken. Plikten föreslås införas om två år - och år 2030 ska andelen biodrivmedel utgöra 30 procent av bränslet.



Samtidigt som Maria Wetterstrand har gjort utredningen har hon suttit i styrelsen för ett företag - Cortus Energy AB - som har fått stöd från Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att producera förnybart biobränsle i Sverige, berättar den högerpopulistiska nättidningen Samhällsnytt.



I dag finns nästan ingen produktion av biobränsle för flyg i hela världen.



Maria Wetterstrand uppges också ha ökat sitt aktieinnehav i bolaget under tiden som hon har utrett bränslefrågan för regeringens räkning.



Ekot har förgäves sökt Maria Wetterstrand. Enligt tidningen Expressen ser hon ser dock inga problem med att hon haft båda de här uppdragen samtidigt.



”Det är väldigt långt ifrån att lägga fram ett förslag till ett beslut till att det skulle bli någon försäljning av något biobränsle från en anläggning som över huvudtaget inte är uppbyggd än, så det är en otroligt långsökt koppling där emellan”.



På Expressens fråga om Maria Wetterstrand tror att miljö- och klimatminister Isabella Lövin kände till det här uppdraget svarar Maria Wetterstrand:



– Det är ett offentligt bolag, så ja, det vet de ju.



Apropå att hon har köpt fler aktier under utredningstiden säger Maria Wetterstrand att hon inte kommer "att göra några pengar på flygbränsle som produceras av det här företaget på väldigt, väldigt lång tid, det kan jag lova".



Ekot har även sökt miljö- och klimatminister Isabella Lövin, men hittills inte fått tag i henne.