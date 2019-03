Jenna var fånge hos IS i fyra år

Ekots korrespondent har träffat en yezidisk kvinna som blivit fri efter över fyra år i fångenskap. Hon greps 2014 tillsammans med sina barn. Hon och barnen tvingades se på när maken avrättades.

– De sa åt honom att ta farväl av barnen. Sedan högg de huvudet av honom framför dem. Blodet stänkte på barnens kläder och huvudet rullade som en boll på marken. Barnen var små och ropade "pappa, pappa".



Trebarnsmamman Jenna har överlevt fyra och ett halvt år som IS slav och för tio dagar sedan lyckades hon ta sig ur Baghouz med sina tre barn Fardi, Farida och Ahmed.



Hon sitter på golvet under filtar med den minste, Ahmed, som hostar och har feber.



Hon var gravid med honom när hon tillfångatogs och hon slogs som ett djur för att få behålla sina barn medan hon köptes och såldes och bytte ägare sex gånger.



Hon är 28 år gammal men ser ut som 48. Hon pratar lugnt och saklig om sina fyra år i helvetet. Den enda gång hon bryter ihop är när hon berättar om hur de små barnen också såldes en gång och skulle tjäna som slavar åt en familj från Uzbekistan.



– Min fyraåring, Fardi, skulle göra i ordning skolväska, kläder och skor åt ett IS-barn, berättar Jenna.



Mirakulöst nog lyckades hon via en shariadomstol i Mosul få tillbaka sina två små förslavade barn efter två månader.



Jenna var slav hos två olika egyptier, en tunisier, en algerier, en familj från Tadjikistan och en irakier.



Hon våldtogs av männen och misshandlades av kvinnorna men hon tackar gud att hon inte födde några IS-barn.



– Kvinnorna gav mig preventivmedel. De sa att jag var smutsig, de kallade mig svin och hund och sa att de inte ville att jag skulle föda några barn.



Jenna säger att många yezidiska kvinnor som evakuerats ur Baghouz ännu inte vågat ge sig till känna.



Vissa har drabbats av det så kallade Stockholmssyndromet och tagit parti för sina torterare, andra är rädda och de som fött IS-barn vet att de måste lämna ifrån sig barnen eftersom det yezidiska samhället inte accepterar mördarnas barn.



Själv säger hon att hon hoppas att alla som var del av IS straffas med samma metoder som hon själv utsatts för och hon säger att hon är tacksam att hon inte dog i en flygbombning i Baghouz.



– För jag ville inte att mitt blod och mina barns blod skulle blandas med deras i döden, säger hon.