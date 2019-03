IS-återvändare: Ingen höjd beredskap i Malmö och Göteborg

– Vi följer utvecklingen så nära som vi kan. Vi har verksamheter som är beredda att arbeta med frågan, utöver våra grundverksamheter som socialtjänsten och så vidare, säger Malin Martelius, trygghets- och säkerhetssamordnare på stadskontoret i Malmö.



Ansvariga både i Malmö och Göteborg uppger att de sedan flera år tillbaka har en bra beredskap för att hantera frågan och ser ingen anledning att höja beredskapen just nu. Malmö stad har till exempel sedan 2016 en stödtelefon dit både oroliga anhöriga, allmänhet och tjänstemän kan ringa. I Göteborg har socialtjänsten i de stadsdelar som haft flest som åkt till IS förstärkts, enligt Zan Jankovski, samordnare för Göteborgs stads arbete mot våldsbejakande extremism.



Malin Martelius på Malmö stad säger att det framför allt är eventuella barn som kommer med IS-krigare hem som blir kommunens ansvar. Då är polisen skyldig att göra orosanmälningar, men än så länge har inga sådana gjorts i närtid i Malmö. Vad det gäller vuxna är det framför allt Säpos och polisens ansvar, och informationen når inte automatiskt kommunen.



– När det gäller vuxna, så kan vi arbeta om det kommer till vår kännedom, men där finns det inte samma skyldighet för myndigheter att anmäla till kommunen att en vuxen återvändare har kommit hem, säger Malin Martelius.



Betyder det att det kan komma hem personer som ni inte vet om?



– Absolut.



Kommunerna kan stötta vuxna återvändare som frivilligt söker hjälp men har annars små möjligheter att jobba med dem. Hur många som överhuvudtaget de senaste åren åkt från Malmö för att ansluta till IS vet inte Malmö stad. Göteborg har gjort en egen uppskattning av att det rör sig om mellan 120 och 130 personer därifrån.

Malin Martelius tycker inte att Malmöbor behöver känna oro inför att IS-anhängare kommer hem.



– Jag tror att man kan ha ett förtroende för att andra myndigheter gör säkerhetsbedömningar kring de individer som återvänder och att man tar det vidare till andra myndigheter, om man ser det behovet, säger hon.