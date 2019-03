CIA får hålla drönarattacker hemliga

2016 beslöt den dåvarande presidenten Barack Obama att USAs underrättelsetjänst varje år måste sammanställa en rapport över hur många drönarattacker man utfört under året. I sammanställningen skulle man också uppskatta det totala antalet dödsoffer som attackerna orsakat, både misstänkta personer och civila dödsoffer.

Genom en presidentorder har Donald Trump nu rivit upp det beslutet och CIA kommer numera kunna utföra drönarattacker utan allmänhetens insyn. Enligt Trumpadministrationen är den tidigare regeln ”överflödig” och distraherande.

Trumps presidentorder gör däremot inga förändringar när det gäller kravet på att USAs militär ska redovisa antalet civila dödsoffer.

Underrättelsetjänsten, CIA, har under det senaste decenniet slagit till mot tusentals mål i Pakistan, Afghanistan, Yemen och Somalia, enligt the Bureau of Investigative Journalism.

Trumpadministrationens beslut har väckt reaktioner bland kongressledamöter och människorättsorganisationer.

– Det är ett onödigt och farligt steg bakåt, säger Rita Siemion på Human Rights First till AFP, Siemion varnar också för att man inte längre kommer kunna utkräva ansvar från de som använder dödligt våld med civila dödsoffer som följd.