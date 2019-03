Storm stoppar tågen i Skåne

Resenärer riskerar att fastna på spåren om tågen inte ställs in, enligt Kenneth Fridolin, chef för trafikledningsområde Syd på Trafikverket.

– Det gör vi av säkerhetsskäl. För att vi har sträckor om inte är trädsäkrade, säger Kenneth Fridolin på Trafikverket.

Tågtrafiken på flera sträckor kommer att ställas in helt från klockan 14 på fredag fram till lördag klockan 12. Beslutet från Trafikverket är baserd på klass 2 varningen från SMHI som gäller under fredag eftermiddag då kortvariga stormbyar på uppemot 27 meter per sekund väntas.

Men det är främst efterarbetet med att säkra spåren efter stormen som gör att tågen ställs in under nästan ett helt dygn, enligt Kenneth Fridolin.

– Vi räknar med att stormen ska dra in från fredag eftermiddag klockan 14. När vindarna har dragit vidare så måste vi avsyna spåren. Därför räknar vi med att att efter att vindarna försvunnit så tittar vi så att inga träd ligger på spåren.

Resenärer i regionen uppmanas hålla sig uppdaterade och kolla med tågbolagen om ersättningstrafik. Vägtrafiken uppges inte påverkas av stormen, säger Kenneth Fridolin.

– Som det är just nu så stänger vi inte av några vägar. All annan trafik går som vanligt. Men viktigt att resenärerna har kontakt med tågbolagen om resan är inställd och ersättningenstrafik sätts in, säger Kenneth Fridolin, chef för trafikledningsområde Syd på Trafikverket.