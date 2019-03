Växande intresse för IS-tribunal enligt Damberg

– Det finns ett växande intresse eftersom många inser att om man inte ska ta hem de här IS-terroristerna så måste man hitta ett annat sätt att lagföra och döma dem. Det är utgångspunkt för regeringen, vi vil döma de här personerna för de grova och vidriga brott de har begått.

Det säger Mikael Damberg efter möten i Bryssel med de nordiska länderna liksom Storbritannien, Frankrike och Nederländerna, där man har diskuterat en internationell tribunal där svenska och andra europeiska IS-anhängare ska kunna lagföras.



Det ska också ha kommit stöd för idén från Tyskland, även om deras minister inte deltog i samtalen.



Samtidigt konstaterar Damberg att det är väldigt svårt att få en tribunal på plats och att det kommer ta tid om det ens blir av. Än så länge kvarstår många frågetecken: vem ska ansvara för en sådan tribunal, var ska den ligga, var ska man förvara de som fängslas, osv. Frågor som inte alls diskuterades på dagens möten.



– Jag tror all inser att vi i de första diskussioner inte vill gå in på de detaljerna men det var många som lyfte de problem som finns. Men det finns problem med alla alternativ i det här läget. Och det var något många betonade, att om man vill ställa de här terroristerna till svars då måste man titta på möjligheter och det är något vi kommer fortsätta diskutera med flera andra länder.



Damberg betonar att diskussionerna kommer fortsätta. Men om det är några nya samtal eller möten inplanerade vill han inte gå in på.