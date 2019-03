Fortsatt tågstopp trots att vinden avtar

All tågtrafik på vissa sträckor i Skåne och Blekinge har ställts in under närmare ett dygn, trots att vindarna väntas avta snabbare än beräknat.



– Det här är ett större trafiksystem, och ett större trafiksystem startar man inte eller lägger ner pang bom, utan det krävs en hel del planering och framförhållning för att det ska funka, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.



Sedan klockan två i dag går inga tåg alls på sex sträckor i Skåne och Blekinge. Trafikverket fattade beslutet i går, efter att SMHI flaggat för risk för stormbyar. Syftet är att undvika att resenärer blir fast på tåg, när träd faller över spåren. Metoden att stänga av helt har använts sedan 2013, och enligt Bengt Olsson har det gjorts vid något tillfälle varje år sedan dess.

En som drabbats i dag är Ernesto Menacho som skulle ta tåget från Helsingborg hem till Göteborg.



– Det ersätts av buss, så långt kan jag se. Förhoppningsvis kommer jag hem men kanske lite senare, säger han.



Enligt Bengt Olsson på Trafikverket är det svårt att på alla tågsträckor i förväg ta bort träd som riskerar att falla.



Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tror däremot att de investeringar som planeras i järnvägsnätet framöver kommer minska sårbarheten även på det här området. Han har samtidigt fullt förtroende för Trafikverkets beslut att helt stänga trafik.



– Jag tycker att det är bra att man i förväg gör insatser. Det är mycket bättre än att resenärer blir sittande på tåg och sedan behöver evakueras. Trafiksäkerheten måste alltid komma främst, säger han.