Erlandsson uppmanades lämna i höstas

– Redan vid det första tillfället tidigt i december var mitt budskap till honom att du bör avgå som riksdagsledamot därför att det här som har hänt är helt oacceptabelt och oförenligt att sitta som riksdagsledamot för Centerpariet.

Varför dröjde det?

– Det är ju inte jag som gruppledare eller partiet som beslutar om att en riksdagsledamot ska avgå. Det är ju ledamoten själv som fattar det beslutet.



Det handlar som det ser ut nu om tre kända tillfällen när Eskil Erlandsson anklagas för olämpligt uppträdande, 2016 och två gånger i höstas. Sammanlagt handlar det om fem kvinnor, alla moderater som kontaktat sin partiledning. En av dem är riksdagsledamoten Cecilie Tenfjord-Toftby från Borås:



– Jag blev ju mest förbannad och kränkt över att en kollega tar sig den friheten.



Anders W Jonsson säger att han blev kontaktad av Moderaternas gruppledare Tobias Billström i höstas och bestämde då att ordna ett möte mellan kvinnorna, gruppledarna och Eskil Erlandsson, men redan efter några dagar kontaktade Tobias Billström Anders W Jonsson igen med nya vittnesmål. Eskil Erlandsson som inte vill kommentera det här har alltså inte frivilligt lämnat riksdagen förrän nu, inte heller sin plats i EU-nämnden.

– Hans bild var ju att han inte hade haft någon avsikt alls att kränka kvinnorna och var beredd att träffa dem för att be om förlåtelse för det inträffade. Det blev ganska snabbt överspelat beroende på att Tobias Billström hörde av sig till mig igen 10 dagar senare och berättade att det var nya incidenter.



Även i samband med #metoo-rörelsen när många kvinnor delade med sig av sina erfarenheter av olika former av ofredanden fanns misstankar mot Eskil Erlandsson:



– I samband med metoo-händelserna under 2017 fick vi in rapporter om sådant som hade hänt under några tillfällen långt tidigare. Det var ingenting som vi kunde gå skarpt vidare på men vi hade samtal med Eskil Erlandsson om att det här är ett oacceptabelt beteende.

– Jag håller inte för uteslutet att det kan vara ytterligare kvinnor som nu med tanke på uppmärksamheten hör av sig och berättar om sina historier.