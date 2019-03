Han kan bli Liberalernas nya toppnamn till EU

Said Abdu är ledsen över att Cecilia Wikström lämnar, men är beredd att ta över om partiet så vill.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att man har ambitioner och att man vill. Skulle det vara så att medlemmarna vill, så står jag givetvis till förfogande.

Ett nytt partiråd ska kallas in för att välja förstanamn och i nuläget är ingenting klart. Det kan bli omstuvningar i listan och det kan också bli helt nya namn.

Den mångåriga riksdagsledamoten Allan Widman, som kom tvåa i provvalet men petades ner ett par pinnhål av partirådet nämns av flera.

Men för nu står Said Abdu högst upp. Han har pluggat ekonomi, drivit flera företag och varit riksdagsledamot för Liberalerna mellan 2014 och 2018.

Samma år var även Maria Weimer riksdagsledamot. Hon står under Said Abdu på valsedeln och har förutom politikerrollen även varit diplomat. Hon säger att det är en självklarhet att vara beredd att kliva in och ta ett större ansvar.

– Det är så klart att det är det. Att alla vi som står på listorna, särskilt på topplatserna, gör det för att vi vill komma in i Europaparlamentet och driva våra hjärtefrågor.

Så om valberedningen frågar så kommer du att säga ja?

– Ja, det kommer jag.

Samtidigt är Maria Weimer noga med att lyfta fram att det hade varit bättre om Cecilia Wikström hade tagit möjligheten som partiledningen erbjöd henne att lämna uppdragen i bolagsstyrelserna och i stället vara kvar i politiken.

– Jag hade väldigt gärna sett att Cecilia hade valt att toppa listan. Hon har en väldig erfarenhet från Europaparlamentet. Så jag är väldigt ledsen över att hon inte valde att stå kvar på listan.

De flesta här i Västerås verkar dela den uppfattningen. Få vill heller öppet välja sida i konflikten. Said Abdu är inget undantag.

– Jag är djupt ledsen över den uppkomna situationen. Jag och Cecilia hade ett fantastiskt samarbete. Jag såg fram emot att bedriva en öppen och hoppfull valrörelse tillsammans med Cecilia, säger Said Abdu.

Var det fel att tvinga henne att välja?

– Inga kommentarer.