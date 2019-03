Ministern: Inte möjligt att ta hem IS-barnen

I takt med att terrororganisationen Islamiska staten (IS) kollapsar fylls lägren dess medlemmar. I det överfulla lägret al-Hol sitter omkring 55.000 kvinnor och barn internerade under sanitärt svåra former. Av dessa barn har uppskattningsvis 30-40 svenskt medborgarskap.

Enligt Damberg, som vädrat tankar med ministrar från andra länder, är Sverige inte ensamt med problemet. Alla brottas de med samma fråga: Hur ska vi göra med barnen?

– Det är väldigt komplicerat, både säkerhetsmässigt i regionen men också rättsligt. För det är inte möjligt för svenska myndigheter att agera som vanligt i den här krigszonen, säger han i P1-morgon.

Det handlar om att först ta reda på vems barn det är, vilket medborgarskap det rör sig om och vilken anknytning personerna har till Sverige – kanske utan papper och pass – och dessutom reda ut hur familjestrukturen ser ut.

Damberg tillägger också att det inte är möjligt för svenska myndigheter att ta ett barn från dess föräldrar utan att första ha gjort en mycket grundlig utredning.

– Om det är så att barn kommer till en svensk beskickning eller ambassad i regionen så är det ett prioriterat ärende för oss att titta på vad som är möjligt att hjälpa de barnen.

Men om det är så att svenska IS-anhängare internerade i läger går med på att skicka barnen till exempelvis släktingar i Sverige, kan svenska myndigheter då tänka sig att hjälpa i den processen?

– Om vi vet att det är svenska barn – det bör man klargöra vid en svensk beskickning eller ambassad – kommer vi att prioritera ärenden som har med barn att göra, säger Damberg men tillägger att det blir en individuell prövning i varje enskilt fall.

Annat är det med de barn som redan återvänt till Sverige.

– Där vi en socialtjänstlag och då utgår jag från att de myndigheter som upptäcker detta också gör en orosanmälan så att man kan följa och ta hand om det barnet på bästa möjliga sätt.

I dag debatterar riksdagen om hur man ska hantera de personer som återvänder till Sverige efter ha stridit för eller anslutit sig till IS i Syrien.