Många ryska IS-krigare vill återvända

– Just nu har vi, bara hos oss, mer än 2 500 registrerade som befinner sig i Irak och Syrien, säger Hedda Saratova. De flesta är ryska medborgare.



Hedda driver en liten organisation i ett kontorshus på den centrala Putinavenyn i tjetjenska Groznyj, där folk från IS kan få hjälp att återvända.



Bland annat har de hjälpt 135 ryska kvinnor och barn att komma tillbaka från IS.

– Främst behöver de anpassa sig till samhället, säger Hedda Saratova, och det tjetjenska samhället behöver vara redo att acceptera dem, vilket är långt ifrån självklart.

– Vilket blir sättet att se på de här barnen från Raqqa, som ska gå i skolan eller på ett dagis? undrar Hedda Saratova.

Återvändandet av de från IS är omstritt även i Ryssland och har kritiserats av säkerhetstjänsten FSB. Just nu tillåts barn komma tillbaka, vilket stöds av president Vladimir Putin.

I Tjetjenien bestämmer den enväldige Ramzan Kadyrov allt. Återvändandet används där som ett sätt att profilera honom som muslimsk ledare, men handlar kanske mer om att få kontroll över ett hotfullt inflöde av extremister med stridserfarenhet, många av ryssarna i Syrien kommer från Tjetjenien.

Inte heller Hedda Saratovas organisation hade kunnat göra något utan ett godkännande från Kadyrov.

– Visst finns det onda människor bland dem som vill tillbaka, tycker Hedda och de ska behandlas på ett helt annat sätt. Alla som kommer tillbaka kan få stå till svars.

– Att inte ta dem tillbaka, att lämna dem där, då blir de till slut en större fara för oss, säger Hedda Saratova, som också är kritisk mot de som funderar på att förneka folk sitt medborgarskap.

– IS-folket, eller deras barn, de kommer till slut tillbaka i vilket fall, säger hon.