Skolverket i möte med Facebook om läckta prov

– Vi har arbetat ganska hårt i kontakter med både polismyndigheten och facebokkoncernen. Vi ser positivt på båda samarbetena. Vi har initiala kontakter med facebook och vi ska se vad det ger nu här under våren, säger Anders Boman.



Skolverket har under en längre tid försökt få kontakt med Facebook för att få hjälp av dem att hindra spridningen av läckta prov som bland annat sker via företagets sociala medier. Nu har Skolverket haft ett första möte:



– Förhoppningsvis kommer vi ha ett samarbete som gör att facebook kan ta ansvar för vad de vill eller inte vill ska figurera på deras plattformar och att vi kan ha en kontakt med dem om vilket material som är upphovsrättsskyddat gärna utifrån lag om vad som är ett upphovsrättsbrott.



Det var natten till idag som de tre rubriker som eleverna i årskurs nio hade att välja mellan i det delprov i svenska som de har gjort nu på förmiddagen läckte ut i sociala medier. Eleverna skulle ha fått rubrikerna när provet började klockan nio i morse men ett okänt antal elever har alltså kunnat förbereda sig lite längre på vad de skulle skriva om. Skolverket har ändå gjort bedömningen att provet ändå kunde skrivas.

Sedan i höstas har Skolverket infört en rad åtgärder för att minska läckorna. Det handlar bland annat om hur och när proven ska distribueraso och om skärpt kontroll av de skolor där man misstänker läckor.



Vilken effekt de här åtgärderna kommer att ha, går inte att säga förrän vårens säsong av nationella prov är över, säger Anders Boman på Skolverket:



– Det är ju väldigt svårt att uttala sig om effekterna av alla åtgärder vi har gjort och handlingsberedskapen som har stärkts på skolorna. Det får vi göra när våren har gått.



Om tre år är tanken att de nationella proven ska vara helt digitaliserade. Det pågår en försöksverksamhet nu på 100 skolor. Erfarenheten från våra grannländer är att digitalisering av proven har haft stor effekt när det gäller att stoppa spridningen av prov, men det skulle vara svårt att införa det i Sverige snabbare än till 2022, säger Anders Boman:



– Vi vet ju att alla landets 6000-7000 skolor inte är rustade för det i dagsläget. Det krävs en digital infrastruktur, kunna ansluta sig i en så kallad federation, det krävs att alla elever har en egen dator och där är vi inte riktigt i Sverige ännu.