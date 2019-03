Föreslår hårdare vapenlagar efter terrordådet

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern säger bestämt att landet behöver nya hårdare vapenlagar. Vid ett regeringssammanträde under dagen har regeringen bestämt att man kommer lägga fram förslag på nya hårdare lagar när det gäller försäljning och ägande av vissa typer av vapen.



David Tipple äger vapenbutiken "Gun City" han bekräftade idag att man har sålt vapen till den misstänkte attentatsmannen Brenton Tarrant.

Ägaren till vapenbutiken sa att man sålt vapnen till Tarrant via sin online försäljning och försäkrade att alla säkerhetskontroller av köparen hade gått rätt till. Han sa också att inget av de halvautomatiska vapen som användes vid attentatet kom från butiken.



På en fråga om han håller med om att vapenlagen måste skärpas sa han att han inte vill ge sig in i den debatten.

Jag träffar Toni Smith i närheten av en av de moskéer som utsattes för attacken i fredags. Hon säger att hon blev chockad när hon så sent som för några dagar sedan fick höra att det går att köpa halvautomatiska vapen i Nya Zeeland.



Men den Nyazeeländska organisation som bevakar vapenägarnas intressen håller inte med om att en ny hårdare lag kommer fungera.

Lagändringar får alltid oönskade effekter så vi vill inte se en ändring av lagen för ändringens skull sa Nicole McKee som är talesperson för vapenägarnas organisation.



Förändringen i vapen kommer innebära att all försäljning av typen halvautomatiska vapen förbjuds så fort det godkänns i det Nyazeeländska parlamentet.