Minst 130 döda efter cyklon

Skakiga mobilbilder från östra Zimbabwe visar en enorm förödelse efter att stormvindar, jordskred, plötsliga översvämningar och kraftiga regn drog in i helgen. Innan cyklonen som fått namnet Idai nådde Zimbabwe korsade den de centrala delarna av Moçambique, och orsakade liknande förödelse.



Katastrofområdet har varit närmast helt avskuret från omvärlden under helgen. Utslagen telekommunikation, bortspolade vägar, förstörda flygplatser och fortsatt mycket dåligt väder har gjort skadan svåröverblickbar. Under morgonen steg den officiella dödssiffran kraftigt – mer än 130 personer bekräftats nu döda i de båda länderna, och siffran väntas stiga ännu mer.



Moçambiques miljöminister Celso Correia sa i går att Idai kan vara den värsta naturkatastrof som drabbat landet, och att han förväntade sig ökade dödstal. Över gränsen i Zimbabwe finns uppgifter på att 150 och 200 personer fortfarande saknas.



I Moçambique drog cyklonen in rakt över landets fjärde största stad Beira, där 80 procent av elnätet sägs vara utslaget och många människors enkla bostäder nu är förstörda. Det totala antalet drabbade människor är fortfarande oklart, men FN har beräknat att minst 1,7 miljoner människor fanns i stormens direkta bana bara i Moçambique. En siffra utöver den miljon som drabbades när samma cyklon svepte över Malawi i förra veckan.