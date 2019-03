Liberaler driver på för Ullenhag på partiledarposten

– Han är en lyssnande person. Han är också en människa med både hjärta och hjärna. Det här med hjärta är så viktigt i politiken, säger riksdagsledamoten och partiveteranen Barbro Westerholm.



De senaste veckorna har ett antal liberaler propagerat för att Nyamko Sabuni, tidigare jämställdhetsminister ska ta över som partiledare.

Bland dem finns, som Ekot tidigare har rapporterat, Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman, tidigare ekonomisk-politiska talespersonen Mats Persson och även riksdagsledamoten Gulan Avci, före detta ordförande i Liberala Kvinnor.



Men nu kliver alltså en rad personer fram som istället vill se den tidigare ekonomiskpolitiska talespersonen Erik Ullenhag som ledare. Han har varit gruppledare i riksdagen, minister och är i dag ambassadör i Jordanien.

Samtidigt som Barbro Westerholm väljer att visa sitt stöd för honom går fyra andra liberaler, med Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson i spetsen fram i en gemensann debattartikel som inom kort publiceras i Liberalernas egen tidning Nu.

Där stöttas även Ullenhag av riksdagsledamoten Lina Nordquist, biträdande regionrådet i Stockholm Daniel Forslund och Lovisa Aldrin, som är kommunalråd i Halmstad.



De skriver bland annat att svensk politik befinner sig i en brytningstid, och att den ideologiska klyftan mellan liberaler och höger- och vänsterpopulister är tydligare än någonsin.

Samtidigt som många borgerliga debattörer driver testen att väljarna finns i och kring Sverigedemokraternas politiska positioner. Detta talar för att Ullenhag behövs som ledare, enligt Jan Jönsson.



– Liberaler i alla tider har haft som en viktig uppgift att isolera och hålla borta extremister av olika slag ifrån makten, och jag tror att Erik är en person som i det parlamentariska landskap som vi har just nu kan upprätthålla den gränsen mot den typen av krafter, oavsett om de kommer från höger eller vänster, säger Jan Jönsson.



Liberalerna planerar ett partiledarbyte i slutet av juni, men varken Nyamko Sabuni eller Erik Ullenhag, som ju båda seglat upp som favoriter i spekulationerna, har öppet gett klartecken om de är beredda att kandidera eller inte Riksdagsledamoten Lina Nordqvist, som ledde Liberalernas valanalys i höstas, har också valt att skriva under debattartikeln och hoppas på Ullenhag, säger han.



– Jag uppfattar det som att han har ett väldigt inkluderande och samlande ledarskap där han får människor med sig, och att leda liberaler är ju som att valla katter på många sätt, och jag tror att vi behöver någon med just ett inkluderande, starkt och samlande ledarskap, säger Lina Nordqvist.