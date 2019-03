Läget akut efter cyklonen i Mocambique

Räddningsmanskap arbetar nu mot klockan för att rädda människor i de översvämmade områdena: Ett sydafrikanskt räddningsteam paddlar in till fast mark med ett litet barn som gråter hejdlöst när han lyfts ur den lilla gula gummibåten. Det är mitt i natten, de sydafrikanska räddningsarbetarna som arbetar med pannlampor i kolmörkret var några av de första på plats i staden Beira, som hamnade mitt i cyklonens öga.



Räddningsledaren Ian Scher berättar för den sydafrikanska tv-kanalen eNCA att de lyckats rädda 22 människor, som de bland annat plockat ner från trädtoppar som knappt syntes över vattenytan - men när de återvände till samma plats några timmar senare var det förgäves.



Vattennivåerna hade stigit ytterligare och de som manskapet hade återvänt för att rädda hade spolats bort av de kraftiga strömmarna.



90 procent av halvmiljonstaden Beira, en av de största i Mocambique, har skadats eller förstörts uppger Röda Korset på plats. Det mesta av kommunikationerna med staden ligger fortfarande nere, men på de få bilder som hittills har kommit ut är katastrofen tydlig.

Betongpelare som knäckts, fällda elledningar i ett virrvarr på gatorna, tak som blåst av även större solida byggnader, och så kåkstäder där de enkla husen är helt nermejade av vinden.

På andra bilder syns hur platta tak som fortfarande ligger kvar är fyllda av människor som tagit sig till den högsta punkt de kan hitta, och som nu sitter fast där med vattenmassor omkring sig, och väntar på räddning.



Cyklonen Idai som kom in från Indiska oceanen österifrån har också drabbat grannländerna Malawi och Zimbawe, och i alla de tre drabbade länderna finns stora områden som fortfarande är avskurna, och där man inte vet hur illa läget är eller hur många som har dött.



I den lilla orten Chimanimani in över gränsen till Zimbabwe har några skadade och chockade människor från byarna utanför tagit sig in till sjukhuset, och berättar hjärtskärande om vad som hänt dem.



– Mitt hus förstördes helt av vattenmassorna, och jag fastnade under säger Praise Chipore till brittiska BBC.

Hon har störa svullna blåmärken i ansiktet och tårar som rinner nerför hennes kinder.

– Min dotter låg bedvid mig i sängen, säger Praise, men hon sveptes iväg av vattnet.