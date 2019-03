Trendbrott för insamling av gåvor

– Under de senaste åren har det vrid en ökning av gåvor. Och vi har sett över tid att det varit någonstans mellan ett par procent per år upp till 15 procent per år. Och vad vi tror nu är att det har blivit en avmattning i den här ökningen som vi har sett under så lång tid.



Totalt beräknas ungefär 8.7 miljarder kronor ha skänkts eller donerats under fjolåret till olika välgörande ändamål. En summa som alltså tangerar den från 2017. Allt enligt enkätsvar från 24 av de 29 medlemsorganisationer som samlade in mest pengar.

Men medan det går att se en fortsatt ökning av storleken på gåvor från privatpersoner håller alltså företagen hårdare i plånboken. Förutom vid större katastrofer som vid de nu svårt cyklondrabbade sydöstra Afrika. Vid tidigare liknande händelser har företagen agerat annorlunda säger Charlotte Rydh:



– Vid en katastrof så är företag precis som vi privatpersoner beredda att göra "någonting utöver" det vi gör till vardags. Men om man tittar på det underliggande engagemanget, då kan det vara så att företagen idag väljer att inte ge pengar.



Av de insamlade medlen för välgörande ändamål kommer lejonparten även historiskt från privatpersoner. Men deras andel av alla insamlade medel blir större och Charlotte Rydh ser med viss oro på att värdet på gåvorna och donationerna från företagen enligt prognosen inte växer alls eller till och med minskar:



– Eftersom vi är vana vid att se de här ökningarna från år till år till det civila samhället, som är centralt för den demokratiska utvecklingen i Sverige, så är det klart det finns anledning att vara lite fundersam kring hur vi kan fortsätta engagera människor och företag. Så visst, viss vaksamhet och försiktighet och oro, kan jag känna.