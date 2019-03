Allt färre väljer att gifta sig. Samtidigt ökar skilsmässorna, säger Tomas Johansson utredare för befolkningsstatistik på Statistiska centralbyrån.

– Giftermålen skiljer sig inte så mycket mellan åren. Men under år 2018 så var det lägsta sedan år 2006. Vad kan det bero på? Dels kan det bero på trender i samhället att benägenheten ökar eller minskar över tiden. men en viktig aspekt är hur många det finns i de här åldrarna där de flesta gifter sig, säger Tomas Johansson.



Förra årets minskade giftermålen men närmare 2 000 jämfört med året innan, år 2017. Och man kan se lite variationer i landet, säger Tomas Johansson på Statistiska centralbyrån.



– Förenklat kan man säga att om ålderssammansättningen är relativt ung. det vill säga att många är i åldrarna 20 till 40 år sker det fler giftemål än om ålderssammansättningen är betydligt äldre.



Antalet skilsmässor under förra året ökade med drygt 700 till närmare 25 000. De flesta gifter sig när de är i 25 till 39-års åldern. Skiljer sig gör flertalet i åldrarna 35 till 49 år.



Vad som är en tydlig trend det är att de flesta väntar med att gifta sig. Under förra året var männen i genomsnitt i 36 år. Kvinnorna var 34 år. Ungefär 1 och halvt år äldre är svenskarna var för tio år sedan.



Om man jämför med sextiotalet så är de flesta tio år äldre idag när de gifter sig än vad man var då.



– På sextiotalet var genomsnittsåldern vid giftermål den lägsta som Statistiska centralbyrån har uppmätt. Då var medelåldern för män drygt 25 år. Kvinnorna var runt 23 år när de gifter sig, säger Tomas Johansson utredare för befolkningsstatistik på Statistiska centralbyrån.