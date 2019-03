EU:s ledare beredda ge May en kort frist

– Det låter som att det finns en bred uppslutning till den här lösningen.



Lösningen som Stefan Löfven tror att det finns stöd för bland EU-ledarna innebär att EU godkänner en förlängning av brexit efter den 29 mars, med villkoret att det brittiska parlamentet godkänner det utträdesavtal som EU och den brittiska regeringen förhandlat fram.



Frankrike är ett av de länder som tidigare varit tveksamma till att skjuta upp brexit. Men även Emmanuel Macron står nu bakom en förlängning.



– Jag är öppen för en så kort förlängning som möjligt, om avtalet blir godkänt i Storbritannien, sa Macron.



Men förlängningen blir sannolikt inte fram till den 30 juni som Theresa May begärt utan till den 22 maj för att undvika juridiska osäkerheter kring EU-valet.



EU-ledarna väntas också formellt ställa sig bakom uppgörelsen som Theresa May och EU-kommissionen kom överens förra veckan där man förtydligar att den av britterna så hårt kritiserade nödlösningen för Nordirland bara ska vara tillfällig.



Om EU:s ledare ställer sig bakom den överenskommelsen blir den rättsligt bindande och man hoppas att det ska räcka för att få utträdesavtalet godkännt i det brittiska parlamentet.



Det är i all fall Theresa Mays förhoppning.



– Jag jobbar fortfarande för att parlamentet ska godkänna ett utträdesavtal så att vi kan lämna EU på ett ordnat sätt, sa Theresa May.



Men man ska komma ihåg att de brittiska parlamentsledamöterna redan förkastat utträdesavtalet två gånger, senaste för bara en dryg vecka sedan.



Vad som händer om avtalet röstas ner en tredje gång är oklart. Statsminister Stefan Löfven vill inte spekulera.



– Då tar vi det då, ett steg i taget nu.



Skulle brittiska parlamentet rösta ner avtalet igen nästa vecka väntas ett nytt kristoppmöte nästa vecka här i Bryssel. Och då återstår bara två alternativ.

Att Storbritannien begär och EU godkänner en ny förlängning. Eller att Storbritannien lämnar EU utan avtal 29 mars.