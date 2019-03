Få IS-återvändare väntas till Sverige i år

– Det är svårt att lämna konfliktområdet, de som är på plats har svårt att ta sig därifrån helt enkelt, och vi gör bedömningen att det inte kommer generera något ökat antal återvändare till Sverige, utan det kommer fortsätta att vara på en låg nivå, säger Linda Thörnell, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT.



I NCT:s bedömning framgår att det under förra året var ett fåtal personer med kopplingar till terrorism som kom tillbaka till Sverige från Irak eller Syrien. Och bedömningen är alltså att det även detta år sannolikt kommer röra sig om få personer.

Hur många av de svenskar som rest för att ansluta sig till IS eller andra grupper som fortfarande är kvar finns inga offentliga uppgifter om. Det har tidigare uppgetts att det skulle kunna handla om runt 100 personer, men den siffran är osäker.



På Nationellt centrum för terrorhotbedömningar arbetar analytiker från Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Försvarets radioanstalt med att bedöma terrorhotet mot Sverige. Det är bedömningar från NCT som ligger till grund för hotnivån i Sverige.



I bedömningen för 2019 konstateras också att terrorgruppen IS förmåga att inspirera till attentat kan ha minskat något, och att gruppens fokus på striderna i Irak och Syrien lett till att förmågan att styra attentat minskat. Men IS är fortfarande är den starkaste inspirationen för terrorattentat i västvärlden, enligt Linda Thörnell, chef för NCT.



– Deras trängda läger har så klart spelat roll, det har varit en stor fokus på konflikten på plats, men hur det påverkar på sikt terrorhotet mot Sverige det är lite för tidigt att säga, men nu har vi gjort bedömningen att vi har ett fortsatt förhöjt terrorhot i Sverige.



Om det sker ett attentat är bedömningen att det mest sannolikt begås av en person som agerar på egen hand, men kniv, skjutvapen eller fordon, och som inspirerats av andra dåd eller propaganda.



När det gäller terrorhotet från den högerextrema miljön i Sverige bedöms det vara lågt under 2019. Enligt Linda Thörnell, chef för NCT.

– Det finns våldskapital, det finns förmåga att begå det som skulle kunna klassas som terrorattentat, men vi ser inte avsikten. Det finns möjligen en avsikt hos enstaka individer eller mindre grupper.