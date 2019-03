Katja Magnusson: En rejäl omsvängning för USA

På torsdagen flaggade USA:s president för att han vill erkänna Israels rätt till de ockuperade Golanhöjderna, som tillhör Syrien. Detta trots att Israels annektering av området enligt FN strider mot internationell rätt.

– Som förväntat fördömer Syriens utrikesdepartement utspelet. Man använder ett språkbruk som som man ofta gör när det handlar om Israel. Man säger att ”det här visar USA:s blinda partiskhet för den sionistiska ockupationsmakten”, säger Katja Magnusson, Ekots tidigare Mellanösternkorrespondent.

”Efter 52 år är det dags att USA till fullo erkänner Israels suveränitet över Golanhöjderna, som är av avgörande strategisk och säkerhetsmässig vikt för den israeliska staten och regionens stabilitet,” skrev president Trump i inlägget.

Golanhöjderna ockuperades som följd av Sexdagarskriget 1967, och annekterades av Israel 1981 – något som aldrig erkänts av FN:s säkerhetsråd eller någon av USA:s tidigare presidenter. Donald Trumps inlägg på Twitter innebär med andra ord en omsvängning i amerikansk politik, säger Katja Magnusson.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!