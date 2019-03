Stor demonstration i London mot brexit

Tusentals människor har börjat röra sig genom centrala London i en demonstration som går från Hyde Park Corner mot parlamentet.

Demonstrationen sker under parollen Put it to the people (ungefär Låt folket avgöra) och arrangörerna anser att britterna återigen bör få säga sitt om brexit. Och att frågan inte enbart ska avgöras genom underhusets votering om skilsmässoavtalet från EU.

Naomi Thompson, 36, är en av de som deltar.

– Jag går med för att kunna ha ett rent samvete när allt det här är över. För att veta att jag har gjort allt jag kunnat för att stoppa brexit, säger hon till The Guardian.

Flera parlamentsledamöter ska tala under demonstrationen. Vissa av dem planerar att villkora sitt stöd till premiärminister Theresa Mays framförhandlade utträdesavtal med EU med kravet på en ny folkomröstning. Blir det nej i folkomröstningen skulle landet tvingas att stanna kvar i EU-samarbetet med nuvarande villkor, resonerar de, enligt The Guardian.

Phoebe Poole, 18, håller i en skylt med budskapet "ge aldrig upp EU".

– Vi är här för att vi känner att vi fått vår framtid stulen från oss. Det är vår generation som kommer att tvingas leva med konsekvenserna av den här katastrofen, säger hon till nyhetsbyrån Reuters.

Omkring 200 bussar har transporterat folk från hela Storbritannien till London för att delta i demonstrationen.

I oktober i fjol demonstrerade uppemot 700 000 likasinnade i huvudstaden för en ny folkomröstning. Nu är både risken och rädslan för ett avtalslöst brexit större och arrangörerna hoppas få stöd från nya grupper.