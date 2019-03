Sista IS-fästet i Syrien har fallit

Striderna pågick till långt in på natten men tidigt i morse kunde en av SDF-koalitionens talesmän bekräfta att man tagit kontroll över den sista biten land terroristerna kontrollerat. Att det som för fem år sedan utropades till ett kalifat, fallit.

Det är oklart hur många som dödades i slutstriden, men de flesta IS terrorister som vägrade ge upp var tillresta, utländska jihadister som med sina familjer som mänskliga sköldar uppenbarligen bestämt sig för att slåss till slutet.

När IS var som störst kontrollerade de stora delar av Syrien och Irak, men efter en offensiv i Irak började deras fästen falla ett efter ett.

Terroristerna spred skräck. De mördade hänsynslöst, de våldtog och lemlästade. De kidnappade och höll slavar. Deras omänskliga våld och blodtörst var vida känt. Ändå lockade de till sig nya anhängare, människor som reste till det så kallade kalifatet för att leva under IS, med vetskapen om vad de gjort. Människor som i dag försöker svära sig fria från skuld.

Segern över IS har varit dyrköpt.

Hela städer som Mosul och Raqqa har till stora delar förstörts, tiotusentals människor har dödat- av IS och i bombräder och många, många fler har mist anhöriga eller skadats för livet.

Men samtidigt som terroristerna är territoriellt besegrade finns de kvar.

Ledarskiktet tros för länge sedan ha flytt Baghouz till Irak, och där tros tiotusentals IS-medlemmar fortfarande gömma sig i öken- och bergssamhällen.

Många skyddas också i samhällen som känner sig förtryckta av sin regering och därför sympatiserar med terrorgruppen. En irakisk general berättade för mig att IS ideologi kommer att bli svår att besegra, den lever kvar och är djupt rotad och kommer under lång tid att vara ett av de största hoten i regionen men också för väst.

Men den militära segern är åtminstone viktig symboliskt, terroristerna kontrollerar inte längre några områden.