May väntas presentera plan för ödesveckan

– Lyckas man vore det historiskt, säger Ekots Londonkorrespondent Claes Aronsson.

May har tidigare lagt fram två avtal som röstats ner av underhuset. En tredje omröstning skulle ha hållits under veckan, men May meddelade i fredags att en omröstning bara är aktuell om avtalet ges tillräckligt stöd.

Det kan alltså bli så att ett tredje avtal inte läggs fram över huvud taget.

– Theresa May vill undvika ännu en förlust. Det hon framför allt vill är att ta initiativet för processen, så att alla initiativ framåt tas av regeringen och inte av parlamentet, säger Claes Aronsson.

Om parlamentsledamöterna säger nej för tredje gången, eller om ett nytt avtal inte läggs fram, pekar planen mot en så kallad hård brexit – att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 12 april, detta för att hinna få till stånd utträdet före EU-valet i maj.

Landet skulle också kunna be EU om uppskov till slutet av 2019 men man skulle då med kort varsel behöva låta brittiska medborgare rösta i EU-valet i maj, något May sagt vore oacceptabelt.