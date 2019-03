Rapportsäsongen kan ge kronan skjuts nedåt

En av dem som påverkas är Anders Björklund som just bokat en resa till Mallorca i Spanien.

– Jag minns första gången jag åkte på en charterresa, det var i december 1974, då fick vi en vecka för 250 kronor. Då var det pesetas där nere och man fick en jäkla massa pesetas för kronan var ju stark, säger han.

Tror du kronorna räcker någonstans den här gången?

– Nej, kronan är inte stark mot euron, det kostar ju mer, säger Anders Björklund.



För den som ska ut och resa kommer kronans försvagning kanske märkas i plånboken.



Hela året har kronan minskat i värde med cirka 20 öre hittills jämfört med både euron och dollarn. Och kronan spås fortsätta tappa, kanske lika mycket till, i vår under börsens utdelningssäsong.



Det stora utländska ägandet på Stockholmsbörsen gör att en hel del av de aktieutdelningar som företagen betalar växlas om till utländsk valuta, säger Richard Falkenhäll, valutastrateg på banken SEB.



– Det tenderar att ge ett nedåttryck på kronan under framför allt april men även en bit in i maj.

Vad innebär det för kronkursen under våren?

– I dag handlar vi någonstans runt 10.40 mot euron, jag tror att det finns en risk att vi kommer komma upp i 10.60 eller 10.70.



Ända sedan 2013 då kronan bottnade runt 8.40 mot euron har kursen försvagats. Och så länge Riksbanken har kvar sin minusränta blir det svårt för kronan att stärkas, enligt Richard Falkenhäll.



Den generella effekten av den svaga kronan blir positiv för exporterande företag och negativ för importerande företag.

Peter Andersson är tillförordnad vd på Kapp-Ahl som köper in mycket kläder i dollar.



– Över tid så är det klart att en dyrare dollar är negativ för branschen, säger han.

Hur enkelt är det att skicka vidare kostnader på kunderna?

– Just nu är konkurrensen så hård, så det går nästan inte.



Valutastrategen Richard Falkenhäll beskriver valutaeffekten så här.

– Det enkla svaret är att vi som hushåll och individer blir fattigare när kronan försvagas.