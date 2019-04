Kina: Kritiska lärare tystas

Juridikprofessorn Xu Zhang fråntogs nyligen sina uppdrag som lärare och forskare vid elituniversitetet Tsinghua i Peking. Professor Xu publicerade texter som var kritiska mot personkulten kring kommunistpartiets ledare Xi Jinping och från sin position som expert på Kinas konstitution kritiserade han också förra årets lagändringar som gjort det möjligt för Xi Jinping att styra landet på livstid.



Enligt vänner och kinesiska medier är han tillfälligt avstängd från arbetet och under fortsatt utredning.



Kollegor och tidigare studenter har reagerat med artiklar och öppna protestbrev till universitetets ledning. ”Om ett universitet fråntas sin mark eller sina tillgångar anses det vara en förlust…men när universitetet förlorar en riktig forskare och det inte anses vara en förlust, utan som att bli av med en besvärlig tagg, är det då ett riktigt universitet?” skriver juridikprofessorn Zhang Qianfan på Beijings universitet i brittiska Financial Times kinesiska nätupplaga. En artikel som blockerats på det kinesiska nätet.



Konflikten kring professor Xu på ett av Kinas främsta universitet har kommit strax efter att kommunistpartiets ledare Xi Jinping nyligen betonade vikten av ideologisk undervisning i skolorna. Vid ett möte den 18 mars sade han enligt Folkets Dagblad att ideologisk undervisning är viktig för landets utveckling.



I februari månad var den mest nedladdade appen hos Apple i Kina propagandamyndighetens studieapp. Kinesiska statsanställda uppmanas att ladda ner appen, registrera sig med sitt namn och telefonnummer och sedan tävla om poäng genom att läsa Xi Jinpings tal, statliga nyheter och göra test i partikunskap. Vissa arbetsgivare publicerar sedan poängen, och de kan också användas för att få gratis entré vid sevärdheter.



Den officiella kampanjen för politisk likriktning i undervisningen får stöd i kinesiska statsmedier.



I tidningen Global Times som står nära partitidningen Folkets Dagblad, skriver chefredaktören Hu Xijin under en pseudonym att det är förståeligt att professor Xu stängts av. Han utmålas som extremist och ett hot mot universitet och ledarskribenten menar att ”Kritik i Kina får inte rikta udden mot konstitutionen och det styrande partiet”.



Också utanför Peking tvingas universiteten att gå i kortare ledband. Den 20 mars fick läraren Tang Yun i Chongqing undervisningsförbud av politiska skäl. Genom sin undervisning ska Tang ha ”skadat landet” och ”utövat dåligt inflytande bland lärare och studenter”, enligt en kungörelse från hans arbetsgivare, Chongqings läraruniversitet. Ett foto av kungörelsen publicerades av Arbetarbladet, men har sedan dess tagit bort från nätet.