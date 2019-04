Folkfest och firande efter att presidenten avgått

– Vi är mycket nöjda och stolta. Det här är en seger, folkets seger, säger en kvinna till tv-kanalen France 24.



Fyrverkerier, tutande bilar, glada och jublande människor har firat att en era är över.

Landets president sedan 20 år tillbaka Abdelaziz Bouteflika avgår – efter de fredliga protester som pågått sedan den 22 februari – folket har visat att de fått nog.



Abdelaziz Bouteflika kom till makten 1999 efter ett blodigt inbördeskrig och han har hyllats som presidenten som kom med freden.

Men sedan han drabbades av en stroke 2013 har hans hälsotillstånd förvärrats.

Rullstolsburen och med talsvårigheter har han visat sig allt mera sällan. Istället är det hans bror Said och landets militärråd som styrt landet.



Krisen har lett till att landets konstitutionella råd har prövat om presidenten kan anses vara alltför sjuk för att utöva sitt ämbete och igår kom beskedet via arméchefen Gaïd Salah att Bouteflika inte längre erkänns som landets president.



Tv-bilder spreds under kvällen där presidenten ses läsa och lämna över de handlingar som innebär att han är införstådd med vad som händer.



I ett första skede tar landet styre nu över av ordföranden för senaten Abdelkade Bensalah.

Nu följer en övergångsperiod som efter 90 dagar ska leda till ett nytt val.



Om folket som nu fyller gatorna med sång och dans – får bestämma även fortsättningen – så vill de ha en helt ny ledning för landet.



På gatorna säger man att "vi vunnit slaget men inte kriget" – "vi har mer att göra".