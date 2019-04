EU-rådgivare: Storbritannien bör lämna nu

– Ytterligare förhandlingar får negativa konsekvenser för EU. Det kostar, både i termer av pengar och genom osäkerhet, varför inte gå direkt mot skilsmässa, säger Fraser Cameron som är rådgivare på EPC, en av Bryssels större tankesmedjor.

Cameron ser inte någon poäng med att dra ut på det brittiska utträdet ytterligare, till skillnad från den brittiska premiärministern som igår, efter ett långt regeringsmöte, begärde ytterligare förläning. En kort sådan, som längst fram till 22 maj, dagen innan EU-valet börjar.

Här i Bryssel förordar många en förlängning före en hård brexit utan avtal. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har tidigare argumenterat för en längre förlängning där britterna deltar i EU-valet, och i går manade han på twitter alla parter att ha tålamod.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit