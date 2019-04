Malaysias förre premiärminister inför rätta

Dagens åtalspunkter handlar om misstänkt penningtvätt av sammanlagt 4,5 miljarder dollar. Av dem hamnade 700 miljoner på Najib Razaks personliga konto.



En mindre grupp anhängare mötte den förre premiärministern när han kom till rätten.

"Länge leve Najib" skrek några när den förre premiärministern klev in i domstolen i Kuala Lumpur idag.

Han och andra inblandade i investeringsfonden 1MBD är anklagade för penningtvätt och korruption i stor skala med polisutredningar som pågår i tio länder i världen. Bland annat USA och Schweiz som båda nu har stora ekonomisk krav på Malaysia.

Pengar har gått till lyxkonsumtion. Bland annat 567 handväskorna av fransk lyxmärke och en rosa hjärtformade 22-karats diamant värd 27 miljoner dollar som hittades i parets hem. Najib Razaks hustru Rosmah väntar även hon på att ställas inför rätta.

Redan 2015 avslöjade tidningen Wall Street Journal att det inte stod rätt till med hur fonden sköttes.



De hade funnit hur pengar förts över från bank till bank, vidare till skatteparadis och sedan tillbaka till bankonton igen, vissa som tillhörde premiärministern men andra som tillhör den nu internationellt eftersökte malysiske mannen Jho Low som hade en informell roll som finansiär i fonden.

Han är misstänkt för att ha skeppat pengar vidare till sin egen lyxkonsumtion men även till filmprojekt som Leonardo di Caprio-filmen The Wolf of Wall street som just handlar om korruption och penningtvätt. Skådespelaren själv fick vid tillfället som en Picasso-tavla värd 3,2 miljoner US-dollar i gåva – en tavla han senare lämnade tillbaka.

Under åren som premiärminister så stoppade Razak själv alla försök att väcka åtal mot honom och han införde presslagar för att få tyst på media.

Men när han förlorade valet för snart ett år sedan så togs utredningar åter upp och den rättegång som startade idag är den första av många. Totalt är han åtalad på 42 punkter. Själv inledde han dagen med att inför rätten säga att han är oskyldig.