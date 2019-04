Nissans tidigare chef gripen – igen

Enligt japanska medier har Nissans tidigare chef Carlos Ghosn gripits igen eftersom åklagare utreder nya anklagelser mot honom. Det gäller olagliga penningtransaktioner via Oman.



I Japan är det ovanligt att gripas igen när man blivit släppt mot borgen. Det här är fjärde gången han grips. Carlos Ghosn släpptes i mars mot borgen på motsvarande över 80 miljoner kronor, efter att ha suttit i häkte i mer än 100 dagar.

Han anklagas för att ha underlåtit att redovisa inkomster för motsvarande 750 miljoner kronor under en period på nästan tio år. Ghosn har nekat till anklagelserna.



Nissans nuvarande vd Hiroto Sakawa säger på väg in i en bil till journalister att han är ganska chockad över det nya gripandet.



Carlos Ghosn har också själv kunnat kommentera gripandet i ett mejl via en talesperson:

"Gripandet är skandalöst och godtyckligt", skriver han. Han anklagar också anställda hos Nissan för att försöka tysta honom.



"Jag kommer inte att knäckas", meddelar Ghosn.