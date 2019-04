Postnords vd Håkan Ericsson får gå

– Marknaden för Postnords verksamhet har dramatiskt förändrats under de senaste åren och kommer att göra så under de kommande åren. Håkan Ericsson har under fem år slitit för att få Postnord att anpassa sig till den marknaden och har gjort det med stor framgång, säger Postnords styrelseordförande Christian Jansson till Ekot och fortsätter:

– När vi nu ser att det är dags för en andra fas i förändringsarbetet, så är det naturligt att det krävs ett annat ledarskap, ett nytt ledarskap med ny energi.

Christian Jansson säger också att styrelsen och Håkan Ericsson gemensamt kommit fram till att ett nytt ledarskap behövs. Tillförordnad vd blir Annemarie Gardshol och rekryteringen av en ny koncernchef inleds omedelbart, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Även finanschefen Gunilla Berg får lämna sin post.

Postnord gjorde förra året en rörelseförlust på 855 miljoner kronor, sju gånger mer än under 2017. Förlusten var direkt kopplad till kostnader för personalomsättningar i den danska verksamheten som 2018 ökade sin förlust med 22 procent till 1,36 miljarder kronor.

– Omställningen kostar mycket mer än det vi har fått i statsstöd, så när vi bokar intäkten från statsstödet och hela omställningskostnaden blir det en negativ post på 855 miljoner på hela året, sa Håkan Ericsson till TT i samband med bokslutet.

– Annars tjänar Postnord pengar, men alldeles för lite pengar, tillade han.

I Sverige är Postnords stora problem att brevvolymerna sjunker snabbt. Det har fått ledningen i bolaget att vädja till regeringen att ändra i lagen om brevporto som sätter gränser för portohöjningar. I brevet till regeringen skriver Postnord att portot behöver höjas med en krona i höst.

Postnord har under de senaste åren varit ett av Sveriges mest utskällda bolag och det har rasat i alla förtroendemätningar. Sena leveranser eller försvunnen post är några av sakerna det klagats mest på. Omvalet i Falun i helgen berodde på att en säck med röster till det ordinarie valet i september levererades fem timmar för sent till en vallokal.

Håkan Ericsson lön och pensionskostnader uppgick till 12,4 miljoner kronor under 2018, enligt bolagets årsredovisning.