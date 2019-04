EU manglade fram brexitkompromiss

EU:s förhoppning är att det brittiska parlamentet innan dess ska ha röstat ja till avtalet om att lämna Europeiska unionen. Donald Tusk är ordförande för Europeiska Rådet.

– Snälla, slösa inte bort den här tiden, vädjade Europeiska Rådets ordförande Donald Tusk till brittiska politiker som ansvarar för brexit.

Toppmötet i Bryssel handlade om datum och villkor för Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen.

En majoritet av EU-länderna ville ha en lång förlängning på uppemot ett år, medan Frankrikes president Macron var den som hårdast pläderade för att britterna ska lämna EU senast i juni.

Även den brittiska premiärministern Theresa May hade sista juni som önskedatum för brexit, men hon gick till slut med på de övriga EU-ländernas framförhandlade kompromissdatum, den 31 oktober.

– Jag vet att många människor är jättefrustrerade över att jag var tvungen att be om den här förlängningen. Storbritannien borde ha lämnat EU vid det här laget. Jag beklagar verkligen att jag ännu inte har förmått övertyga parlamentet att godkänna det avtal som skulle tillåta Storbritannien att lämna på ett smidigt och ordnat sätt.

Sveriges statsminister Stefan Löfven var i natt nöjd över att man lyckades nå en ny kompromiss om brexit.

– Det har varit en lång kväll. När vi gick in på mötet riskerade vi faktiskt att Storbritannien skulle lämna EU utan överenskommelse, alltså under oordnade former, inom mindre än 54 timmar. Den situationen har vi nu kunnat undvika, säger Löfven.

Vad har du sagt till Theresa May i kväll?

– Vi har naturligtvis frågat hur samtalen går, kan du säga att det är samtal med substans där det går framåt? På det är svaret ja, säger Stefan Löfven.