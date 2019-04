Nytt politiskt landskap när 900 miljoner ska rösta

I dag inleds det sex veckor långa parlamentsvalet i Indien. Själva valet genomförs i sju faser runt om i landet. Vid förra valet var det landets unga som avgjorde till hindunationalistiska BJP:s fördel. Men förutsättningarna är inte längre detsamma säger Sanjay Kumar, chef på forskningsinstitutet Centre for the Study of Developing Societies