Epidemi hotar Brasilien efter Venezuelakollaps

– Jag hade malaria i januari, jag trodde att jag skulle dö, berättar Nancy Gomez från Venezuela, som tillsammans med sin man och fyra barn flytt till Brasilien för att slippa svält och få tag på mediciner.

Decennier av myggbekämpning och folkhälsoarbete har fått ned malaria i Latinamerika kraftigt, men efter att Venezuelas vård kollapsat så uppskattas nu en tiondel av befolkningen ha drabbats av malaria.

Desperata venezuelaner letar guld i myggdrabbade områden och saknar insektsgift, myggnät medicin och snabbtest.

Enligt en studie i medicintidskriften the Lancet så hotar malarian nu att spridas Brasilien och Colombia när sjuka flyktingar bär på malariaparasiten, och det finns gott om myggor i grannländerna som kan sprida den vidare.

– Problemet är att vi är på väg mot en situation när malaria sprids i hela norra Latinamerika, säger forskaren Martin Llewellyn vid Glasgows universitet.

På sjukhuset i Boa Vista i norra Brasilien bekräftar infektionsläkaren Joel Gonzaga de Souza att en malariaepidemi redan drabbat staden när hundratusentals venezuelanska flyktingar tagit sig över gränsen.

– Vi får in mellan 30-50 malariafall om dan, en del med svåra hjärninfektioner, och det sprider sig här i Boa Vista, säger Joel Gonzaga de Souza.

Sjukhuset får också in allt fler fall av hiv, tbc, mässling och andra smittsamma sjukdomar.

Sjukdomarna frodas i Venezuela på grund av brist på vård och mediciner och som nu även sprids till Brasilien.

Referenser:

Grillet M E. et al, Venezuela´s humanitarian crisis, resurgence of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region, Lancet Infect Dis 2019, doi.org/10.1016/51473-3099(18)30757-6

Page K R. et al, Venezuela´s public health crisis: a regional emergency, Lancet 2019, doi.org/10.1016/50140-6736(19)30344-7