Uber in på börsen

I prospektet som lämnats in med ansökan till den amerikanska motsvarigheten till finansinspektionen, SEC, framgår att konkurrensen inom flera av Ubers verksamhetsområden är mycket stor.

Prospektet visar också att tillväxttakten för bolagets huvudsakliga verksamhet, nättaxitjänsten, har avtagit de senaste åren och att Uber bränner enorma summor pengar på att behålla marknadsandelar, skriver Financial Times idag.



I ett brev inkluderat i prospektet skriver bolagets vd Dara Khosrowshahi: ”Vi kommer inte tveka att göra kortsiktiga finansiella uppoffringar där vi ser tydliga långsiktiga fördelar”.



Man räknar med en fortsatt hård konkurrens och pressade marginaler för att kunna behålla en majoritet av marknadsandelarna.



Tidigare har Uber värderats till omkring motsvanade 700 miljarder kronor men enligt Financial Times räknar bolaget med en värdering på omkring 830 till 930 miljarder kronor efter börsnoteringen.



Hur många aktier som kommer att erbjudas till försäljning och till vilket pris framgick inte igår men enligt källor till Financial Times väntas handeln med Ubers aktier att börja den 10 maj.