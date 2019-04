Politisk strid om Assange i Storbritannien

– Det är avslöjandena om illegala krig, massmord, mord på civila och storskalig korruption som har placerat Julian Assange i den amerikanska administrationens kikarsikte, sa oppositionspartiet Labours skugg-inrikesminister Diane Abbott i det brittiska parlamentet, efter gripandet av Assange inne på Ecuadors ambassad i går.

Assange fälldes i går några timmar efter gripandet för brott mot reglerna för borgen. Men det är känt, att USA har begärt att han ska utlämnas för att ställas inför rätta för medhjälp till hackning, alltså olagligt dataintrång.

Också Labourledaren Jeremy Corbyn har vänt sig emot alla sådana planer från den brittiska regeringen. Assange får inte utlämnas för att ha avslöjat illdåd i Irak och Afghanistan, skriver han i en tweet.

The extradition of Julian Assange to the US for exposing evidence of atrocities in Iraq and Afghanistan should be opposed by the British government.pic.twitter.com/CxTUrOfkHt