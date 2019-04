Brittiska politiker kräver att Assange utlämnas till Sverige

Det är 70 parlamentsledamöter som skriver till inrikesministern Sajid Javid, att de svenska förundersökningen om misstänkt våldtäkt bör gå före misstankarna om medhjälp till olagligt dataintrång, som USA:s justitiedepartement har sagt ligger bakom en utlämningsbegäran till USA.



De svenska åklagarna har ännu inte beslutat om förundersökningen ska återupptas, men om den gör det, så bör det svenska påstådda offret gå före den amerikanska rättsprocessen, anser de som skrivit under brevet.



Enligt brittisk lag, kan inrikesministern avgöra vilken begäran om utlämning som går först, om det finns sådana från flera länder. En av de kriterier som då kan användas, är vilken utlämningsbegäran som lämnades in först. Och det var den svenska.



De flesta av parlamentsledamöterna bakom brevet är från det största oppositionspartiet Labour. Men flera ledamöter från regeringspartiet Tories har också skrivit under, liksom från det skotska oppositionspartiet SNP.



Brevskrivarna påpekar, att tiden är begränsad: Preskriptionstiden för den misstänkta våldtäkten går ut i augusti nästa år.