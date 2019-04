Stor ökning av anmälningar mot Postnord

Under 2018 tog Konsumentverket emot 390 anmälningar som gällde Postnord.



Hittills i år har myndigheten tagit emot 51 anmälningar, varav de flesta gäller försenade leveranser, returnerade paket och oskäliga avgifter.



Också antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden om Postnord har ökat.



Under förra året tog myndigheten emot 146 ärenden, det är mer än dubbelt så många som under 2017.