Tiger Woods vann US Masters

Den 43-årige amerikanen, vars liv mest omgärdats av skador och skandaler det senaste decenniet, låg på delad andraplats inför den fjärde rundan men lyfte under avslutningen.

Woods gick på tre under par, 69 slag, under söndagen och vann på 13 under totalt, med ett slags segermarginal.

Majorsegern på Augusta var legendaren Woods första i någon av de fyra stora tävlingarna sedan US Open-titeln i juni 2008.