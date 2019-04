Just nu: ”Det blossar upp hela tiden”

The fall of Notre-Dame’s spire burning. pic.twitter.com/mM33fOrhRT

– Jag står precis bredvid kyrkan. Det är hundratals människor som står här och tittar. Lågorna slår upp från taket som rasat in, det brinner för fullt. Människor står och gråter, säger Sveriges Radio-medarbetaren Johanna Hellström som befinner sig vid branden.

Bilder som publicerats i franska medier visar hur kraftig rök stiger mot himlen, och hur lågor slår ut från byggnaden som ligger i centrala Paris.

– Taket i mitten av kyrkan har rasat in, säger Margaretas Svensson, Sveriges Radios korrespondent i Paris.

Notre-Dame grundades 1163 och har sedan dess byggts på i flera omgångar.

– Det är ett nationalmonument den är världsarvsklassad. Det var där Napoleon kröntes till kejsare, säger Margareta Svensson.

Massive fire breaks out at Notre Dame cathedral in Paris pic.twitter.com/WGSSaLLAjX