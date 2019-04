Branden bromsad och konstskatter räddade

En brandman fick allvarliga skador under arbete med att bekämpa branden i Nôtre Dame-katedralen i Paris i går. Sent på måndagskvällen meddelade president Macron att katedralen kommer att byggas upp igen efter branden. Branden bröt ut på taket till Nôtre Dame, och det tog många timmar innan den var under kontroll. Under kvällen samlades många människor utanför avspärrningarna för att följa dramat.