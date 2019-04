Lågt grundvatten i hela landet

Just nu är det risk för vattenbrist i de stora grundvattenmagasinen, alltså de som främst används för den kommunala vattenförsörjningen, där nivån ligger under eller mycket under det normala för årstiden.

– Ja, det innebär att vi kommer få fortsatt sjunkande grundvattennivåer och att vi kommer få ökande risk för problem med vattenförsörjningen på sina håll, säger Bo Thunholm grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

I de små magasinen, som privata brunnar, är det just nu inga problem, på vissa fall över det normala och under 2019 har det hittills regnat tillräckligt. Men det är de kommande månaderna som avgör hur det kommer se under sommaren, det kan förändras snabbt.

– Det såg vi för ett år sedan. Vid den här tiden hade vi ett gott utgångsläge inför sommaren, tyckte vi. Men sedan fick vi en extremt varm och torr sommar, med bottennoteringar på många håll i landet, säger Bo Thunholm.

Men det handlar inte bara om låga grundvattennivåer, det kan också vara att vattenverk ligger nära sin maxkapacitet, till exempel om våren varit extra varm och torr och vattenförbrukningen varit högre än normalt.

Varma somrar och torrt klimat leder till vattenbrist. Förra året var det ett 90-tal kommuner som gick ut med uppmaningen att invånarna skulle vara försiktiga med vattnet. I fler delar av landet infördes vattenförbud, alltså att de inte fick användas slang eller spridare för att tex vattna gräs eller tvätta bilen. På Gotland har det redan nu, från 1 april, införts vattenförbud.

För att det inte ska bli problem med vattentillgången, gäller det att det regnar nu, innan värmen kommer, säger Bo Thunholm.

– Än så länge, nar vi fortfarande har ett någorlunda svalt väder och växterna har inte kommit i gång särskilt mycket, så finns det ändå goda förutsättningar att merparten av det som regnar ska kunna bilda grundvatten.